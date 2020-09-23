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'nda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika bilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı'nca 'nda terör örgütü 'ya ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 15:19 Son Güncelleme: 23.9.2020 15:28 ABONE OL
Pençe Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca "Kahraman Komandolarımız, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 10 adet el yapımı patlayıcı, 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 adet havan mühimmatı,1 adet havan nişangâhı, 2 adet RPG-7 sevk fişeği, 81 adet mühimmat kovanı, 1 adet dürbün, 1 adet telsiz, 1 adet güneş enerjili power bank, 1 adet hilti, 1 adet 4 bölmeli komuta çadırı, 800 litre akaryakıt ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

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Pençe Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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