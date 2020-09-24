Depremde iletişim kurmayı sağlayan uygulamalar! Telefon araması dışında neler kullanılabilir?

Depremin ardından vatandaşlar "Telefon araması dışında hangi uygulamalarla iletişim sağlayabiliriz?" sorusunun cevabını aradı. Telefon aramaları dışında internet erişimine sahipken ya da değilken iletişim sağlayan uygulamalar var.
Böyle durumlarda kullanılacak en iyi mobil uygulamalar şu şekilde sıralandı:
FIRECHAT
Bluetooth ve WiFi ile yüklü olan telefonlar arasında iletişim kurmayı sağlıyor.
BRIDGEFY
İnternet ve şebeke erişiminin olmadığı yerlerde yalnızca Bluetooth ile 100 metre yakınınızdaki kişilerle iletişim kurmanıza yarıyor.
MESHTALK
Oppo markasının geliştirdiği bir teknoloji. WiFi ya da şebeke olmadan 3 km'lik alan içerisinde fotoğraf, video ve metin göndermenizi sağlıyor.
VOXER
WiFi yani internet bağlantısı üzerinden telefonunuzu telsize çevirir ve etrafınızdaki insanlarla iletişim kurmanızı sağlar.