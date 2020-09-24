Depremde iletişim kurmayı sağlayan uygulamalar! Telefon araması dışında neler kullanılabilir?

Depremin ardından vatandaşlar "Telefon araması dışında hangi uygulamalarla iletişim sağlayabiliriz?" sorusunun cevabını aradı. Telefon aramaları dışında internet erişimine sahipken ya da değilken iletişim sağlayan uygulamalar var.

Böyle durumlarda kullanılacak en iyi mobil uygulamalar şu şekilde sıralandı: