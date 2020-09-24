Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Depremde iletişim kurmayı sağlayan uygulamalar! Telefon araması dışında neler kullanılabilir?

Depremde iletişim kurmayı sağlayan uygulamalar! Telefon araması dışında neler kullanılabilir?

'da yaşandı. Deprem çok kısa sürse de herkes tarafından hissedildi. 'ın aktardığı son dakika bilgisine göre İstanbul'daki depremin merkez üssünün olduğu açıklandı. Silivri'deki depremin saati de 16:38 olduğu belirtildi. Depremden sonra vatandaşlar yakınlarını aradı ve durumlarını sordu. Daha önce gündeme gelen bir konu bir kere daha masaya yatırıldı. Depremin ardından vatandaşlar "Telefon araması dışında hangi uygulamalarla iletişim sağlayabiliriz?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte telefonla aramak dışında kullanabileceğiniz ve haberleşmeyi sağlayan mobil uygulamalar...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 17:21 Son Güncelleme: 24.9.2020 17:26 ABONE OL
Depremde iletişim kurmayı sağlayan uygulamalar! Telefon araması dışında neler kullanılabilir?

Depremin ardından vatandaşlar "Telefon araması dışında hangi uygulamalarla iletişim sağlayabiliriz?" sorusunun cevabını aradı. Telefon aramaları dışında internet erişimine sahipken ya da değilken iletişim sağlayan uygulamalar var.

Böyle durumlarda kullanılacak en iyi mobil uygulamalar şu şekilde sıralandı:

Depremde iletişim kurmayı sağlayan uygulamalar! Telefon araması dışında neler kullanılabilir?

FIRECHAT

Bluetooth ve WiFi ile yüklü olan telefonlar arasında iletişim kurmayı sağlıyor.

Depremde iletişim kurmayı sağlayan uygulamalar! Telefon araması dışında neler kullanılabilir?

BRIDGEFY

İnternet ve şebeke erişiminin olmadığı yerlerde yalnızca Bluetooth ile 100 metre yakınınızdaki kişilerle iletişim kurmanıza yarıyor.

Depremde iletişim kurmayı sağlayan uygulamalar! Telefon araması dışında neler kullanılabilir?

MESHTALK

Oppo markasının geliştirdiği bir teknoloji. WiFi ya da şebeke olmadan 3 km'lik alan içerisinde fotoğraf, video ve metin göndermenizi sağlıyor.

Depremde iletişim kurmayı sağlayan uygulamalar! Telefon araması dışında neler kullanılabilir?

VOXER

WiFi yani internet bağlantısı üzerinden telefonunuzu telsize çevirir ve etrafınızdaki insanlarla iletişim kurmanızı sağlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Depremde iletişim kurmayı sağlayan uygulamalar! Telefon araması dışında neler kullanılabilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA