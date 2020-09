Kaş'tan Meis'e dostluk mesajları

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan etmesinin ardından Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan kıta sahanlığı ve diğer sorunlarda en çok gündeme gelen Yunanistan'ın Meis Adası'na, komşusu ve aynı zamanda kardeş şehri Kaş'tan dostluk ve barış mesajları gönderildi. Kaş merkezine 7,1 kilometre uzaklıktaki adanın sakinleri, pandemi öncesi ihtiyaçlarının büyük bölümünü Kaş ilçesinden karşılıyordu. Kaş'tan yılın 9 ayında her gün iki feribotla Meis Adası'na sefer düzenleniyordu. Özellikle yabancı turistleri taşıyan Kaşlı yatların uğrak yerlerinden biri de Meis Adası oluyordu. Kaşlılar, Meis Adası'na indikleri zaman 'Kalimare komşu' diyerek Meisli dostlarını selamlıyordu. Her gün saat 10.00'da Meis Adası'na Kaş'tan kalkan iki feribota, sandıklar dolusu sebze, meyve, bakliyat, inşaat malzemesi yüklenip, götürülüyordu. Meis Adası'nın önde gelen geçim kaynağı Kaş'tan gelen Türk ve yabancı turistlerdi. Akşam düzenlenen gece turlarında Meis Adası, Kaş'tan gece turu ile gelenlerle cıvıl cıvıl oluyordu.



Meisliler ise özellikle cuma günleri kurulan Kaş pazarına akın akın geliyorlardı. Meis'ten bazen 2-3 tekne Kaş Cuma Pazarı'na geliyordu. Gelemeyeler ise telefon veya mesajla Kaş'taki esnaftan ihtiyacını istiyor, esnaf da kalkan iki feribotla istekleri gönderiyordu. Kaş pazarı Meislilerle dolup taşıyordu. Saç tıraşı olmak isteyen Meisli erkekler, saçını yaptırmak, boyatmak isteyen Meisli kadınlar, Kaş'ta berber ve kuaförleri dolduruyordu. Meisli tekneciler, yurt dışından tatil için gelen yabancı turistleri Kaş'a getiriyordu. Öğleden sonra Meis'ten boş gelen tekneler, dolu olarak dönüyordu. Birçok Meisli, Kaşlı dostlarını ziyaret ediyordu. Acil birçok sağlık sorununda Meisli hastalar Kaş'ta tedavi oluyordu.



ESKİ GÜNLERE DÖNMEYİ BEKLİYOR



Bu yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen, 22 yıllık Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nde bazı etkinlikler ortak olarak düzenleniyordu. Yunan folklor grupları festivale katılarak gösteri yapıyor, Türk müzik grupları ise zaman zaman Meis Adası'nda konser veriyordu. Festival kapsamında geçen yıl 15'incisi yapılan Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışları'nın startı da Meis Adası'ndan iki ilçenin yöneticileri tarafından veriliyordu. İki ilçenin yöneticileri, karşılıklı olarak ziyaret yapıyordu. Her iki taraf da pandeminin bir an önce sona ermesini ve eski günlere dönülmesini bekliyor.



'KAŞ HALKI İLE MEİS HALKI ARASINDA HİÇBİR SORUN, HİÇBİR SIKINTI YAŞANMAMIŞTIR'



Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, "Gözümüzün önünde bulunan Meis Adası, Kaş ilçemizin limanına 3,7 mil uzaklıkta. Bu da yaklaşık 7 kilometre yapıyor. Meis Adası'nın, Yunanistan ana karasına uzaklığı 327 mil yani 606 kilometre mesafede. Meis Adası'nın Kaş ilçesine olan bu yakınlığı, ilçemiz vatandaşları ile Meis halkı arasındaki diyalogları güçlendirmiştir, zenginleştirmiştir, derinleştirmiştir. Bunu şu yönüyle ifade edebilirim; Meis Adası halkı, Kaş ilçesine bağımlı bir hayat sürdürmektedir. Bu bağımlı hayatın içerisinde ekonomik, kültürel ve ticari ilişkiler mevcuttur. Bu ilişkiler ekonomik ve ticari boyutta tek taraflı ilişkilerdir. Meis halkının tamamı haftanın belirli günlerinde ilçemizdedir, berberindedir, manavındadır ve hastanemizdedir. Orada sağlık hizmetleri pahalı olduğu için buraya gelip, sağlık hizmetini ilçemizden karşılamaktadırlar. Pandemi öncesi süreçte Meis halkı ile Kaş halkı arasında ortaklaşa düzenlenen festivaller olmuştur. Yüzme yarışmaları olmuştur. İnsani ilişkiler son derece ileri seviyededir. Kaş halkı ile Meis halkı arasında hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır. Zaman zaman yaşanan bir takım siyasi ve politik gerilimler olmaktadır. Ama bunun Meis Adası halkı ile Kaş halkı arasında bir olumsuzluğa meydan vermediğini görüyoruz" dedi.



'DİYALOGLAR SON DERECE İNSANİ VE HOŞGÖRÜLÜDÜR'



Pandemi öncesinde Kaş ve Meis halkları arasında yoğun ilişkiler yaşandığını ve hatta akrabalık ilişkileri kurulduğunu vurgulayan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, "Pandemi sonrası sürece gelindiğinde Meis halkı tüm ihtiyaçlarını ilçemizden karşıladığından dolayı zor durumdadır. Ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Su ihtiyacını dahi Kaş'tan karşılamaktadır Meis halkı. Karşılıklı gidiş gelişler pandemi sürecinden dolayı kapalı. Meis halkının zor durumlar yaşadığını müşahede etmekteyiz. Biz kadim devletimizin geçmişte insana hizmet anlayışı ile her türlü hizmeti onlara sunmaktayız. Biz bu yönüyle devletimizle gurur duyuyoruz. İnsana yardım etmek, darda kalana koşmak bizim kadim geleneğimizdir. Pandemi sürecinde onların zor durumda kalmasından ilçe kaymakamı olarak hoşnut değilim. Onlara yardım etmek isterim. İhtiyaçlarını karşılamak isterim. Zannederim bu pandemi sürecinin sona ermesiyle az önce ifade ettiğim karşılıklı güçlü ilişkilerin yaşanması mümkün olacaktır. Ne bizim halkımızın Meis halkı ile ne de Meis halkının bizim halkımızla hiçbir sorunu yoktur. Diyaloglar son derece insani ve hoşgörülüdür" diye konuştu.



'KARDEŞ GİBİ OLDUK HEPSİYLE'



Yılın 9 ayında feribotu ile Kaş'tan Meis'e günlük ve gece turları düzenleyen iş insanı Okan Karaman, "Kaş-Meis arası feribot taşımacılığı yapıyoruz. Yılın 9 ayında Kaş'tan Meis Adası'na yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Yolcu taşımacılığı yaparken bu arada Meis'te yaşayan dostlarımızın, arkadaşlarımızın sebze, meyve, market ihtiyaçlarını, inşaat malzemelerini taşıyoruz. Biz yıllardan beri Meis Adası'nda yaşayan halkla kardeş gibi olduk hepsiyle. Biz oraya gidince onlar misafirperverliğini, onlar buraya gelince biz misafirperverliğimizi gösteriyoruz. Ölümüzde, düğünümüzde, sevincimizde birlikte oluyoruz. Onlar Kaş'a geliyor, biz Meis Adası'na gidiyoruz. Öyle bir dostluğumuz var. Şu andaki devletler arası yaşanan sorunlar, bizim hiçbir zaman dostluğumuzu ve kardeşliğimizi bozamaz. Bu böyledir ve böyle de devam edecektir" dedi.



'SOSYAL MEDYADAN HALA GÖRÜŞÜYORUZ'



Meislilerin sebze ve meyve ihtiyacını büyük oranda karşılayan manav Hüseyin Uçar da, "Bizim pandemi sürecine kadar Meis'le ilişkilerimiz son derece iyiydi. Onlar buraya gelip en iyi şekilde malzemelerini temin ediyorlardı. Biz de onların ihtiyaçlarını Türk ve Yunan botları ile gönderiyorduk. Bu iyi ilişkilerimiz yıllarca sürdü. Hala sürüyor. Sosyal medyadan hala görüşüyoruz. Yazışıyoruz. Onlarla dostuz. Şu anda iki ülke arasında sıkıntı olsa da biz onlarla dostuz. Biz onları seviyoruz. İlişkiler aynen devam ediyor. Biz de sorun yok. Pandemi sürecinde etkilendik ama bekliyoruz güzel haberleri" diye konuştu.