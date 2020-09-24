Resulayn'da patlama: 2 ölü, 12 yaralı

Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Tel Halaf Mahallesi'nde 2 patlama meydana geldi.

2 ÖLÜ, 12 YARALI

PKK/YPG'li teröristlerce masum sivilleri hedef alan el yapımı patlayıcı düzeneklerinin patlatıldığı iki farklı patlamada, 2 kişi öldü. Patlamalarda yaralanan 12 kişinin bir kısmı Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SALDIRIYI DUYURDU

Mili Savunma Bakanlığı'ndan patlamayla ilgili de bir son dakika paylaşımı geldi. MSB, PKK/YPG'li teröristlerin saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA

MSB, "Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlatan PKK/YPG'li teröristler, biri çocuk iki sivil şahsı katletti. 12 sivilin de yaralandığı terör saldırısında yaralanan 2 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı." ifadelerini kullandı.

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