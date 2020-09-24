SON DAKİKA! ABD’li gazetecinin ölü bulunduğu anlar ortaya çıktı

Vltchek'i hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. İstanbul polisi olayla ilgili şüpheli bir durumun olup olmadığını araştırıyor.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta inceleme yaptı. Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçtiği öğtrenilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifadesinin alınacağı öğrenildi.