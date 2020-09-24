Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 24 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 24 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 24 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 24 Eylül koronavirüs rakamları açıklandı | Video

24 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1573 oldu.

Son 24 saatte 1241 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 271 bin 964'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 1.573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım. " ifadelerini kullandı.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 113.317

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.721

BUGÜNKÜ VEFAT SAYIS: 74

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.241





23 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu.

Son 24 saatte 1261 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız bugün 1.561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım. " ifadelerini kullandı.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.102

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.767

BUGÜNKÜ VEFAT SAYIS: 72

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.027