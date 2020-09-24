Süleyman Soylu’dan Diyarbakır Anneleri müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında Diyarbakır anneleriyle ilgili bir müjde daha verdi. Terör örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan annelerin evlat nöbeti 387'nci gününe girerken PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Erkan Akkuş bugün ailesiyle buluşacak. Bakan Soylu, "İnşallah yarın (bugün) 17'nci aileyle Irak'ın kuzeyinden getirdiğimiz Serkan Akkuş buluşacak.Buraya gelmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımızı Diyarbakır annelerinde bir kavuşma var diye aradım. Daha sonra babası Fahrettin Beyi aradım. Yaklaşık bir yıldır orada, o çadırda duruyor. Annesi ile de konuştum. Büyük bir psikolojik galibiyet, büyük bir fiili galibiyet ve terörü destekleyen bütün unsurlar... Bu, o annelerin zaferi. İnşallah hepsiyle ilgili böyle sonuçlar alabilmek nasip olur" dedi. ANKARA