Son dakika: İYİ Parti'yi karıştıran listeyi hazırlayan isim belli oldu! Üstü çizilenlere sert sözler: Tükürdüğüm yüze bakmam...

"TÜKÜRDÜĞÜM YÜZE BAKMAM"

"Sayın Koncuk, siz ve Ümit Özdağ'ı benim sildiğimin kanıtı işte o listedir. Birazcık muhakeme yapabilseydiniz, liste, sizin tabirinizle yukarıdan gelseydi, listeyi veren sizin olmadığınızı da bilecek kadar zekiydi. Listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim. Bakacağım yüze tükürmem; tükürdüğüm yüze de bakmam."

Hocaoğlu, Koncuk'un desteklediği adayların sıra numaralarını delegelere mesaj attığını da öne sürdü.