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Son dakika: 'yi karıştıran listeyi hazırlayan isim belli oldu! Üstü çizilenlere sert sözler: Tükürdüğüm yüze bakmam...

Son dakika haberi: 'de kurultay sona erdi ama yankıları sürüyor. 'in 1289 oy ile yeniden Genel Başkan olmasının ardından GİK listesi krizi çıktı. Yönetimde yer alması istenmeyen isimler ile ilgili hazırlanan liste sonrası ortalık karıştı. Listeyi İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 'ın yaptığı iddia edildi. 18 vekil birlikte hareket etme kararı alarak Aydın'ın divana seçilmemesini talep etti. Ancak İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı listeyi Koray Aydın'ın değil, kendisinin hazırladığını söyledi. Hocaoğlu, listedeki isimlere çok ağır ifadeler ile yüklendi.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 10:07 Son Güncelleme: 25.9.2020 10:16 ABONE OL
Son dakika: İYİ Parti'yi karıştıran listeyi hazırlayan isim belli oldu! Üstü çizilenlere sert sözler: Tükürdüğüm yüze bakmam...

'nin 2. Olağan Kurultayı'nda tartışma yaratan partinin en yetkili organı Genel İdare Kurulu için gündeme gelen 'Tercih edilmeyecek isimler' listesiyle ilgili 'itiraf' geldi. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı , listeyi kendisinin yaptığını açıklayarak, "Ben daha listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim" dedi.

Son dakika: İYİ Parti'yi karıştıran listeyi hazırlayan isim belli oldu! Üstü çizilenlere sert sözler: Tükürdüğüm yüze bakmam...

Milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimler olan listeyi kendisinin hazırladığını açıklayan Hocaoğlu, şöyle konuştu:

Son dakika: İYİ Parti'yi karıştıran listeyi hazırlayan isim belli oldu! Üstü çizilenlere sert sözler: Tükürdüğüm yüze bakmam...

"TÜKÜRDÜĞÜM YÜZE BAKMAM"

"Sayın Koncuk, siz ve Ümit Özdağ'ı benim sildiğimin kanıtı işte o listedir. Birazcık muhakeme yapabilseydiniz, liste, sizin tabirinizle yukarıdan gelseydi, listeyi veren sizin olmadığınızı da bilecek kadar zekiydi. Listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim. Bakacağım yüze tükürmem; tükürdüğüm yüze de bakmam."

Hocaoğlu, Koncuk'un desteklediği adayların sıra numaralarını delegelere mesaj attığını da öne sürdü.

Son dakika: İYİ Parti'yi karıştıran listeyi hazırlayan isim belli oldu! Üstü çizilenlere sert sözler: Tükürdüğüm yüze bakmam...

İYİ PARTİ TASFİYE İDDİALARINI REDDETTİ

Hürriyet'in haberine göre; Kurultay sonrası 'den merkez sağı temsil eden isimlerin tasfiye edildiği iddiası gündeme geldi. İYİ Parti yetkilileri, iddiayı yalanlarken, kurultay sonucunda ortaya çıkan GİK listesinin merkez sağı temsil eden isimlerden oluştuğunu belirttiler.

Son dakika: İYİ Parti'yi karıştıran listeyi hazırlayan isim belli oldu! Üstü çizilenlere sert sözler: Tükürdüğüm yüze bakmam...

Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "İYİ Parti'de ideolojik kontenjanlara yer yok. Tasfiye bakış açısı doğru değil. Delege siyasi bir tarafgirlik üzerinden değil, üreten, kolektif düşünen ve hareket eden insanları ödüllendiriyor" dedi. 20 milletvekilinin temsilci olarak belirlediği Hasan Subaşı ile Ayhan Erel, dün Akşener ile görüşüp rahatsızlığı dile getirdi.

Son dakika: İYİ Parti'yi karıştıran listeyi hazırlayan isim belli oldu! Üstü çizilenlere sert sözler: Tükürdüğüm yüze bakmam...

'DAVAMIZIN ÖNÜNE GEÇEMEYECEK'

TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da yaptığı basın açıklamasında liste tartışmasına ilişkin, "Kongreler seçim demek, herkes seçilmek istiyor. Demokrasinin olduğu yerlerde yarış vardır. Hiç kimsenin duygusal tepkileri partimize ve davamıza olan duygumuzun önüne geçmeyecektir" dedi.

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Son dakika: İYİ Parti'yi karıştıran listeyi hazırlayan isim belli oldu! Üstü çizilenlere sert sözler: Tükürdüğüm yüze bakmam...
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