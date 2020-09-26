Bebek katillerine ağır müebbet

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde emniyet müdürlüğü ile polis lojmanlarına eş zamanlı bomba yüklü araçlarla saldırı düzenleyerek arabarında bir bebek ile iki çocuğun da bulunduğu 6 kişiyi katleden PKK'lı teröristler Nurettin Cengiz ile Mustafa Argın, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 515'e yıl hapis cezasına çarptırıldı.PKK'lı teröristler, 13 Ocak 2016 gecesi Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis lojmanlarına eş zamanlı olarak bomba yüklü araç, roketatar ve silahlarla saldırmıştı. Bomba yüklü kamyonetin uzaktan kumandayla harekete geçirilerek infilak ettirilmesiyle enkaza dönen binalarda, polis Mehmet Şenol Çiftçi ile 4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem Çiftçi ve polis eşi Esra Köse Başaran şehit olmuştu. Lojmanın bitişiğindeki evin de çökmesi sonucu da Lokman Açıkgöz ile 5 yaşındaki oğlu Sadık Efe ile 1 yaşındaki kızı Ecrin Açıkgöz hayatını kaybetti. Olayda 48 kişi de yaralandı. İlçede teröristlerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmanın 40 dakika sürdü. Patlama sonrası olay yerinden toplanan deliller, MOBESE ve kamera kayıtları, tanık ifadelerinden, saldırının faili olduğu belirlenen Mustafa Argın ile Nurettin Cengiz yakalandı. 8'inci Ağır ceza Mahkemesinde görülen dava, önceki gün sonuçlandı. İki sanık "Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı tasarlayarak öldürmek, kamu malına zarar vermek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 515'er yıl hapisle cezalandırıldı.