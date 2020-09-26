‘Dilerim içimize kor ateşler düşüren HDP helak olur’

Terörörgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileler, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturmaya destek verdi. 2018'de dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Mustafa Biçer için oturma eylemini sürdüren anne Ayşegül Biçer, "Bu sabah bir umutla uyandık. Yüreğimize bir nebze de olsa su serpildi. Bunu zılgıtlarla karşılamamız lazım. Kobani ve Sur olaylarında Diyarbakır'ı kan gölüne çevirdiler. Yasin Börü et dağıtırken kafası ezilerek öldürüldü. O da bizim evladımız gibiydi. Dilerim içimize bu kor ateşleri düşüren PKK'nın uzantısı HDP helak olur. PKK'nın ismi de yeryüzünden silinir" dedi. Oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş da şöyle konuştu: "Allah hakkımızı onlara bırakmıyor. Biz onlardan davacıyız. Onlardan dolayı çocuklar gitti" diye konuştuOperasyonaCumhur İtifakı'ndan da destek mesajıları geldi. İşte mesajlardan bazıları:6-8 Ekim Olaylarındaki ihanetin hesabı mutlaka sorulur. Kimse aksini beklemesin.Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa, büyük yanılgı içindeler.Çok tehlikeli bir ihanet senaryosuydu. Olayların müsebbiplerinden gecikmeli de olsa hesap soruluyor olması önemlidir.Soruşturmayı sonuna kadar destekliyoruz. Bu kaosu azmettirenler ve teşvik edenlerden hesap sorulmalı.YasınBörü ile birlikte kurban eti dağıtırken linç edilip öldürülen Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ise, "Bunların başı Selahattin Demirtaş, şu an cezaevinde yatıyor. Geç de olsa evlatlarımızın ölümüne neden olan bu azmettiricilerin ortaya çıkarılması bizi sevindirdi. Bölgemizi yangın yerine çeviren, çocuklarımızı linç eden canileri sokaklara döken HDP'lilere destek veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kınıyoruz" dedi.Olaylarsırasında Diyarbakır'da kurban eti dağıtan Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz katledilmişti. SABAH'a konuşan Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, "Onların da aynı bizim yaşadığımız acıları çektiğini görmeden içime su serpilmez. Benim yüreğim kor gibi yanıyor. Cezaevinde olmaları ya da cezaevine konacak olmaları onlara ceza değil. Benim yaşadıklarımı yaşamadan ölmesinler. Oğlum vahşice öldürülüyor, kurşunlanıyor, satırla kesiliyor, balkondan aşağıya atılıyor. Üzerinden arabayla geçiliyor. Benim oğlum paramparça edilerek öldürüldü. Selahattin Demirtaş utanmadan çocuklarını görememekten yakınıyor. Benim yavrumu siz öldürdünüz. Üstelik paramparça ettiniz. Ben oğlumu hiç göremiyorum" dedi.Soruşturmakapsamında 7 HDP milletvekelinin dokunulmazlığının kaldırılması için savcılığın fezleke hazırlayacağı belirtildi.İşte o HDP'li isimler:Sezai TemelliGaro PaylanHüda KayaMeral Danış BeştaşHakkı Saruhan OluçPervin BuldanSerpil KemalbayOperasyonsonrası PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye gizli seçim ortağı CHP'den tam destek geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine terörün ve terör destekçilerinin yanında yer aldı. Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ı telefonla arayarak 'dayanışma' mesajı verdi. CHP, görüşmeye ilişkin açıklamada bulunmazken HDP'den "Kılıçdaroğlu destek ve dayanışma duygularını paylaştı" açıklaması geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba operasyonların hukuksuz olduğunu öne sürerken Sezgin Tanrıkulu ve Tuncay Özkan operasyona tepki gösterdi.