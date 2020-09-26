İYİ Partili isimler Kızılay'ı karalamak için yalanlara sarıldı

Türk Kızılay'ı; İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy ve İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'ın, Kızılay'ın yardım kolilerinin açılıp, içindeki malzemelerinin Suriyeli derneğin kolilerine yerleştirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada; "Yalan ve iftiralar bizi insanlığa hizmet etmekten alıkoyamayacaktır!" denildi.

KINIK: "SİYASİ MÜCADELE AHLAKİ ZEMİNDE YAPILMALI"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Siyaset topluma hizmet için yapılan gönüllü, sivil bir harekettir, Kızılay gibi. Siyasi mücadele ahlaki zeminde yapılmalı. Milletin ortak değerleri yıpratılmak pahasına siyaset yapmak topluma yarar vermez. Kızılay insan onurunu korumak için çalışan milli değerimizdir, yapmayın lütfen" ifadelerini kullandı.

MÜLTECİLERE DAĞITILMAK ÜZERE KIZILAY'A 4 BİN 495 PAKET GIDA KOLİSİ BAĞIŞI YAPILDI

Türk Kızılay Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada ise; pandemi sürecinde isminin açıklanmasını istemeyen Ş.K. isimli bağışçılarının Türkiye'de bulunan çeşitli milletlerden mültecilere dağıtılmak üzere Kızılay'a 4 bin 495 paket gıda kolisi bağışında bulunduğunu açıkladı.

"SURİYELİLERİN KENDİ ARALARINDA KURMUŞ OLDUĞU DERNEK, ELLERİNDE BULUNAN HURMALARI KIZILAY KOLİLERİNE KOYARAK DAĞITIM GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Açıklamada; söz konusu bağışın, bağışçının talebi doğrultusunda aralarında Filistin, Suriye, Etiyopya gibi birçok milletten mülteciye, bu mültecilerin dayanışma örgütleriyle birlikte dağıtıldığını belirtilerek, "Görüntülerde yer alan Kızılay kolileri de aynı süreçte Suriyelilere dağıtılmak üzere hazırlanmış, Suriyelilerin kendi aralarında kurmuş olduğu dernek, ellerinde bulunan hurmaları Kızılay kolilerine koyarak dağıtım gerçekleşmiştir" denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Türk Kızılay Basın Müşavirliği'nin açıklaması şöyle:

"26 Eylül 2020 tarihinde bazı twitter hesaplarından Türk Kızılay'ı zan altında bırakarak, bağışçıların güven duygusunu yok etmeyi amaçlayan paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur."

"TÜRK KIZILAY BAŞKA BİR AMAÇLA VE ŞARTLA KENDİSİNE YAPILAN BAĞIŞLARI SURİYELİ MÜLTECİLERE DAĞITMAMIŞTIR"

"Kötü niyetli olduğu anlaşılan paylaşımların iddia ettiği gibi Türk Kızılay başka bir amaçla ve şartla kendisine yapılan bağışları Suriyeli mültecilere dağıtmamıştır. Pandemi sürecinde isminin açıklanmasını istemeyen Ş.K. isimli bağışçımız Türkiye'de bulunan çeşitli milletlerden mültecilere dağıtılmak üzere Kızılay'a 4 bin 495 paket gıda kolisi bağışında bulunmuştur. Söz konusu bağış, bağışçının talebi doğrultusunda aralarında Filistin, Suriye, Etiyopya gibi birçok milletten mülteciye, bu mültecilerin dayanışma örgütleriyle birlikte dağıtılmıştır. Görüntülerde yer alan Kızılay kolileri de aynı süreçte Suriyelilere dağıtılmak üzere hazırlanmış, Suriyelilerin kendi aralarında kurmuş olduğu dernek, ellerinde bulunan hurmaları Kızılay kolilerine koyarak dağıtım gerçekleşmiştir."

"SURİYELİ MÜLTECİLERE YARDIM ETMEK UTANILACAK VE SAKLANACAK BİR DURUM DEĞİL, BİLAKİS İNSANLIK GÖREVİDİR"

"Kaldı ki; Suriyeli mültecilere yardım etmek utanılacak ve saklanacak bir durum değil, bilakis insanlık görevidir. Kızılay 2011 yılından beri yani Suriye'deki çatışmaların başladığı günden bugüne kadar gerek Suriye içinde gerekse ülkemizde milyonlarca Suriyeliye milyonlarca liralık insani yardım yapmıştır. Bağışçıların talepleri doğrultusunda yüzlerce kez hem Kızılay hem bağışçı firmaların logolarının bulunduğu yardım kolileri Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır."

"YALAN VE İFTİRALAR BİZİ İNSANLIĞA HİZMETTEN ALIKOYAMAYACAKTIR"

"Bütün bu gerçekler de gösteriyor ki; Kızılay belirli bir grubun belirli bir amaçla hedef seçtiği Kurum'dur. Amacın Kızılay'ı iş yapmaktan alıkoymak olduğu aşikardır. Ancak şu bilinmelidir ki Kızılay 152 yıldır insani yardım faaliyetinde bulunurken, bu tür fitnelerle de uğraşarak gelmiştir bugüne. Yalan ve iftiralar bizi insanlığa hizmetten alıkoyamayacaktır. Kamuoyunun dikkatine saygılarımızla sunulur."

İYİ PARTİLİ AKSOY VE ÖZKAN'DAN TÜRK KIZILAY'I HAKKINDA YALAN VE İFTİRADA BULUNDU

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu Aksoy; "Fatih'te Suriye Nur Derneği muhaliflerin derneği. Dernek Suriyelerin üniversiteye yerleşmesinde, denklik almak isteyen doktorlara yardımcı oluyor. Ayrıca Kızılay'dan yardım alıyor! Bakın bağışlarımız nereye gidiyor ve nasıl daha sonra yeniden ambalajlanıp yeni etiketlerle başka yerlere sevk ediliyor!" iddiasında bulundu.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da; Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Görüntüler, İstanbul Fatih'ten... Kızılay'ın yardım kolileri açılıp, içindeki malzemeler Suriyeli Derneğin kolilerine yerleştiriliyor. Kızılay yardımlarının Suriye'deki gruplara dağıtıldığı öğrenildi. Ancak bu durum Kızılay'a bağış yapan vatandaşlara açıklanmıyor" iddiasında bulundu.

"ANKARA KUŞU" ADLI HESABI KULLANAN OKTAY YAŞAR DA; YALAN VE İFTİRAYA ORTAK OLDU

Sosyal medyada "Ankara Kuşu" adlı hesabı kullanan Oktay Yaşar da; Türk Kızılay'ı yalan ve iftiralarla hedef aldı ve "İstanbul Fatih'te yurtdışı bağlantılı bir dernek çalışanları, gıda malzemelerini Kızılay kolilerinden çıkartıp, kendi derneklerinin logosunun olduğu kolilere yerleştiriyor.." iddiasında bulundu.

Oktay Yaşar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

YOL TV'de; söz konusu yalan ve iftiraya ortak oldu ve "Kızılay kolilerindeki yardımlar nereye gidiyor? İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un paylaştığı görüntülerde, Kızılay kolileri boşaltılarak içindekilerin Suriye Nur Derneği olduğu ifade edilen muhalif bir derneğin kolilerine konulduğu görülüyor" iddiasında bulundu.