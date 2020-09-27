Bakan Ziya Selçuk’tan velilere hijyen dersi

Velilerimiz, eğitim yolculuğunun en önemli paydaşlarıdır" diyen Bakan Selçuk, eğitim programında 15 kurstan oluşan bir paketin yer aldığını, 'Salgın Döneminde Hijyen Kuralları Kurs Programı'nın da güncellenerek bu pakete eklendiğini söyledi. Ankara Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi'nin bahçesinde oluşturulan açık hava sınıfındaki ilk dersin konusu "Verimli Ders Çalışma Teknik ve Yöntemleri" oldu. Rehber Öğretmen Gazi Özcan'ın sunumunun ardından Bakan Selçuk geçti tahta başına. "Velilerimiz, eğitim yolculuğunun en önemli paydaşlarıdır" diyen Bakan Selçuk, "Hazırlanan kurs programlarıyla salgın döneminde; velilerimizde yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturma, bu bilinci geliştirme, zamanı iyi kullanma ve yönetme, aile içindeki iletişimin şeklini ve yönünü belirleme konularında farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. Eğitim programında 15 kurstan oluşan bir paket yer alıyor, 'Salgın Döneminde Hijyen Kuralları Kurs Programı'nın da güncellenerek bu pakete eklendi" ifadelerini kullandı. SABAH