Şiddet mağduru kadına özel koruma

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği "şiddeti önleme" genelgesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu kadına birlikte çalıştıklarının altı çizildi. Genelgede, belirlenen esaslar çerçevesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeleri istendi. Genelge, "şiddet için başvuruda bulundu ama koruma önlemi alınmamıştı" gibi olayların bir daha yaşanmaması için alınacak önlemler sıralandı ve bunların hepsine uyulması istendi. İşte kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için alınacak yeni önlemler:Güvenlik birimleri koruma tedbiri alan kadınlar için vaka bazlı çalışacak. Önleyici tedbir kararı olan şiddet uygulayanların geçmiş suç ve mükerrer şiddet kayıtları kolluk birimleri tarafından analiz edilecek. Riskli durumlarda tedbir kararlarının uygulanması titizlikle takip edilecek. Suçlunun, kadının yanına yaklaşmasına neden olacak tek bir boşluk bırakılmayacak.Şiddet mağduru kadının hayati tehlikesi varsa başvuru talebinin olup olmadığına bakılmadan geçici koruma önlemleri alınacak.Kadına yönelik şiddet suçu işlediği için cezaevinde bulunanlar tahliye edilir ya da kaçarsa korumlar hemen koordine olacak. Kadın bu konuda uyarılırken, kurumlarda korumaya dönük işlemleri yapacak.Şiddet uygulayanlar silah taşıyamayacak.Şiddetle mücadele alanında deneyimli personelin görev yeri sık değiştirilmeyecek.Mağdur kadınların kendilerini rahat hissedebilecekleri fiziki koşullar oluşturulacak ve işlemler de bu konuda eğitim almış kadın personel tarafından gerçekleştirilecek.Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında uzlaşma ya da arabuluculuk önerilmeyecek.Asayiş alanında görev yapan kolluk görevlilerine, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele gibi konularda sık sık eğitim verilecek.BiR çok olay sonrasında hayatını kaybeden ya da ağır şiddet gören kadınların "defalarca şikayetçi olduğu halde bir işlem yapılmadığı", koruma verilse hayatının kurtarılabileceği ortaya çıkmıştı. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için de güvenlik birimleri gerekli önlemleri alacak. Süregelen şiddet vakalarında, koruma talebi hemen işleme konulup gereken yapılacak.SAĞLIK kuruluşlarına başvuranlardan şiddet mağduru oldukları tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına ve ŞÖNİM'e hemen bilgi verecek.