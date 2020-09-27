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Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum

Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul ve Türkiye genelinde trafik durumu nasıl? Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

AA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 08:50 Son Güncelleme: 27.9.2020 09:04 ABONE OL
Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 30 Eylül'e kadar otoyolun Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karataş Viyadüğü ile Çankaya Kavşağı arasındaki (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşakları arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa Batı ve Karacabey kavşakları arası 19. kilometrede her iki yönde yol çalışması yapıldığından ulaşıma ikişer şeritten izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerindeki (Yatağan şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yol yapım, Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-15. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara yönü trafiğe kapatıldı.Ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum

Silifke-Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan nedeniyle 0-40. kilometrelerde araç geçişine izin verilmiyor. Bu mevkide ulaşım, servis yolu olarak, Gülnar-Mut yolundan yapılıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum
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