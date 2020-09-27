Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 30 Eylül'e kadar otoyolun Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karataş Viyadüğü ile Çankaya Kavşağı arasındaki (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.