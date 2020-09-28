Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Canan Kaftancıoğlu bu defa Atatürk fotoğrafını kaldırdı yeni skandala imza attı

bu defa fotoğrafını kaldırdı yeni skandala imza attı

” yerine dediği için ’de krize neden olan CHP il Başkanı , il teşkilatının hesabından bu defa “Atatürk” fotoğrafını kaldırdı

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 28.9.2020 ABONE OL
Canan Kaftancıoğlu bu defa Atatürk fotoğrafını kaldırdı yeni skandala imza attı
CHP'deki "Atatürk" tartışması devam ederken, 'Atatürk' yerine "Gazi Mustafa Kemal" dediği için partide krize neden olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yeni bir krize neden oldu. İl başkanlığı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve beraberindeki heyetin Kaftancıoğlu'na yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Sözkonusu duyurunun fotoğrafları da sitede yer alırken Odabaşı, Kaftancıoğlu'na aralarında İstanbul manzaralarının da olduğu tablolar hediye etti. Başkan yardımcısı Fahrettin Kayhan ise CHP'de Atatürk tartışmasına yol açan Kaftancıoğlu'na Atatürk'ün bir fotoğrafını hediye etti.

Skandal ise İstanbul il başkanlığının sosyal medya hesabından 1.5 saat arayla yapılan aynı ziyarete ilişkin iki ayrı paylaşımla ortaya çıktı. İlk paylaşımda Kaftancıoğlu'na hediye edilen Atatürk tablosunun fotoğrafı yer alırken ikinci paylaşımda söz konusu fotoğrafın il başkanlığının, sosyal medya hesabından çıkarıldığı görüldü. Kadıköy Belediye başkanı ve beraberindeki heyetin ziyaretine ilişkin ikinci paylaşımda "Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı ve beraberindeki heyet, il merkezimizi ziyaret ederek il başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na Kadıköy halkı için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi ve Kadıköy'ün sembollerinin yer aldığı tablolar takdim edildi" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Canan Kaftancıoğlu bu defa Atatürk fotoğrafını kaldırdı yeni skandala imza attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA