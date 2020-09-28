Canan Kaftancıoğlu bu defa Atatürk fotoğrafını kaldırdı yeni skandala imza attı

CHP'deki"Atatürk" tartışması devam ederken, 'Atatürk' yerine "Gazi Mustafa Kemal" dediği için partide krize neden olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yeni bir krize neden oldu. İl başkanlığı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve beraberindeki heyetin Kaftancıoğlu'na yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Sözkonusu duyurunun fotoğrafları da sitede yer alırken Odabaşı, Kaftancıoğlu'na aralarında İstanbul manzaralarının da olduğu tablolar hediye etti. Başkan yardımcısı Fahrettin Kayhan ise CHP'de Atatürk tartışmasına yol açan Kaftancıoğlu'na Atatürk'ün bir fotoğrafını hediye etti.Skandal ise İstanbul il başkanlığının sosyal medya hesabından 1.5 saat arayla yapılan aynı ziyarete ilişkin iki ayrı paylaşımla ortaya çıktı. İlk paylaşımda Kaftancıoğlu'na hediye edilen Atatürk tablosunun fotoğrafı yer alırken ikinci paylaşımda söz konusu fotoğrafın il başkanlığının, sosyal medya hesabından çıkarıldığı görüldü. Kadıköy Belediye başkanı ve beraberindeki heyetin ziyaretine ilişkin ikinci paylaşımda "Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı ve beraberindeki heyet, il merkezimizi ziyaret ederek il başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na Kadıköy halkı için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi ve Kadıköy'ün sembollerinin yer aldığı tablolar takdim edildi" denildi.