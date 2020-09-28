Dr. Hasan Basri Yalçın, Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilim değerlendirdi

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yaptığı hain saldırı sonrası, bugün de bölgede çatışmalar devam etti. A Haber'de 'Memleket Meselesi' programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın 'Ermenistan' tutumu nasıl olacak? Hasan Basri Yalçın'dan A Haber'de çarpıcı açıklamalar | Video

"ASIL ŞAŞIRTICI OLAN İTİDAL ÇAĞRILARININ AFAKİ ŞEKİLDE YAPILMASI"

Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, "İtidal çağrıları olması şaşırtıcı değil. Asıl şaşırtıcı olan bu itidal çağrılarının çok afaki bir şekilde yapılıyor olması. Şaşırtıcı olan Amerika adına artık bu tür konularda çok konunun içerisine dahil olmaması; çok bizi şaşırtmasa da Rusya'nın henüz çok ciddi adımlar atmıyor oluşu hakikaten bizim açımızdan şaşırtıcı. Çünkü Ermenistan bu tür bir eyleme girişirken, Rusya'nın desteğini arkasında görmediği takdirde, bu tür bir harekata girişemez.

KARABAĞ AZERBAYCAN'A BAĞLANIR MI?

Temmuz ayında da buna benzer bir olay gerçekleşmişti. Geçiş güzergahını hedef alan saldırılar olmuştu. Bu sefer ki taciz biraz daha kapsamlıydı, dolayısıyla Azerbaycan'ın tavrı da daha kapsamlı olmaya başladı. Son durum ne derseniz, Azerbaycan Kuvvetleri işgal edilmiş Karabağ bölgesine doğru bir karşı saldırı başlatmış durumda. Hatta bazı köyler şu an itibarıyla Azerbaycan kuvvetlerinin eline geçmiş durumda. Çatışma bizim beklediğimizden biraz daha dünya kamuoyunda az yer buluyor. Muhtemelen henüz taraflar ne olduğunu görmeye çalışıyorlar. Ama Azerbaycan'ın bu kadar hazırlıklı oluşu, özellikle bazı Ermeni silahlarının imhasına hep beraber şahit olduk. Ermeni silahlarının İHA ve SİHA'larla vuruluyor oluşu büyük bir iştahla karşılandı. Çatışmaların sürme ihtimali yüksek, hatta bugün Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara bakarsanız; sadece bir sınır çatışmasının ötesinde aslında bütün Karabağ bölgesinin özgürleştirilmesi, tekrar Azerbaycan kontrolü altına alınması meselesine bile evrilebilir. Dünya konjonktürü bunun için çok uzak bir konjonktür değil, şu an için dikkat ederseniz dünyanın çeşitli yerlerinde, fay hatlarında çeşitli kırılmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Ama burası özellikle Rusya'nın topa nasıl gireceğiyle çok ciddi ilişkili, Ruslar biliyorsunuz bu tür konularda Ermenistan'ı Azerbaycan'ın elinden almak isteyeceklerdir.

AMERİKA İLE İLİŞKİLERİ YÜZÜNDEN PUTIN CEZALANDIRIYOR MU?

Şu an bir tartışma söz konusu, Ermenistan hükümeti Amerikalılarla geliştirdikleri ilişkiler nedeniyle Putin'in biraz cezalandırmaya yönelik hareket ettiğine yönelik söylentiler var ama bunların bir sınırı vardır. Çünkü asıl mesele şu; Azerbaycan sınırı – Nahçıvan bağlantısı bütün bunlar şimdi artık tartışmaya açık. Nahçıvan bağlantısı olduğu zaman Türkiye ile de bağlantısı da gündeme gelecek. Böylesi büyük bir değişime Rusya ne kadar göz yumar, hep beraber izleyip göreceğiz." dedi.

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