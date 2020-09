‘Her geçen oğlumuz için Fatiha okusun bize yeter’

15 TEMMUZ şehidi Mehmet Şevket Uzun'un adı, Elazığ'daki Türkiye'nin 4'üncü büyük asma köprüsünde yaşıyor. Şehidin babası Bünyamin Uzun, "Oğlum köprüyü gördü. Bir sefer de üzerinden geçti, köprüyü çok beğenmişti. 2018'de adı köprüye verildi. İnşallah adı orada da yaşayacak. Her geçen bir Fatiha okursa ruhu şad olur inşallah, bu bize yeter.Köprüden her geçtiğinde annesi gözyaşı döküyor. İnşallah her geçen de bu vatan için canını verenlerin kıymetini bilir, vatana hizmet eder. Hem hüzünlüyüz hem de gurur duyuyoruz" dedi. Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü üzerinde bulunan köprü hem ulaşımı rahatlattı hem de bölgenin ekonomisine katkı sağladı. Mehmet Şevket Uzun FETÖ tarafından darbe girişimi sırasında Borsa İstanbul'da şehit edilmişti.