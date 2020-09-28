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açıkladı! kuzeyi alanında 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi Pençe Harekatı bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanmış mühimmatın patlaması sonucu yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 20:34 Son Güncelleme: 28.9.2020 20:42 ABONE OL
MSB açıkladı! Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Pençe Harekatı bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanmış mühimmatın patlaması sonucu yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.

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MSB açıkladı! Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında 1 askerimiz şehit oldu
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