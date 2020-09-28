PKK'nın kalleş saldırısı sonucu ailesini kaybetmişti! Acı olayın her yıldönümünde bunu yapıyor

Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde, 33 yıl önce terör örgütü PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda, annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 6'sı çocuk 12 akrabası şehit olan Şehmuz Güngör (59), her yıl dönümünde köye gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor.
Şırnak merkeze bağlı Gabar Dağı eteklerindeki Güneyce köyünde, 21 Eylül 1987 yılında, terör örgütü PKK'lı bir grup, Güngör Ailesi'nin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda Rıfat Güngör(80), Emine Güngör (70), Sait Güngör (35), Behiye Güngör (32), hamile Narinç Güngör (33), Huhe Güngör (35), Hizne Güngör (34), hamile Emine Güngör (19), Azime Güngör (15), Hülya Güngör (4), Abdulcebar Güngör (2) ve Sacide Güngör (2) şehit olurken, Fettah Güngör (6) yaralı kurtuldu.
Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden, Güneyce köyüne gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor. Saldırı olduğu gün evde olmadığını belirten Güngör, şunları söyledi: "Ailecek, Güneyce köyü Berma mezrasında oturuyorduk. Başlarında PKK'lı Şemdin Sakık'ın olduğu grup, gelip baskın düzenledi. Ailemizden 12 kişiyi katletti. Babam, annem, eşim, yengem, yeğenlerim, çoluk çocuk demeden 12 kişiyi katlettiler. İçlerinde 2 hamile kadın vardı. 1987 yılında şimdiye kadar 33 yıl geçti. Ben her yıl dönümünde buraya gelip bu kapıya bu bayrağı asıyorum ve şehit olanları anıyorum. Bu bayrağı buraya asarak çoluk çocuğumuza da bir ders vermeyi amaçlıyoruz. Biz her zaman terör örgütünü lanetliyoruz. 33 yıl değil 50 yılda geçse ömrüm olduğu sürece her yıl buraya gelip bu bayrağı buraya asacağım. Çünkü biz bu bayrağın altında, bu devletin içinde yaşıyoruz. Bu bayrağa bu devlete ihanet etmemek için, tek başımıza da olsak mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü bu bayrağın sahibi biziz. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bu devlet hepimizin devleti" dedi.
EVİMİZİ ATEŞE VERDİLER
Teröristlerin babası Rıfat Güngör'ü diri diri ateşe verdiğini ifade eden Güngör, bu yaşatılanları unutmayacaklarını kaydetti. Güngör; "Teröristler evimizi ateşe verdi. Sonra babam sağken ateşin içine attılar. Onu unutmayacağım. Biz bu evi buraya yaparken yaşamak için yaptık. Ama terör örgütü yaşamamıza müsaade etmedi." dedi.
Güngör, "Herkes bilsin ki bu terör örgütünü lanetliyoruz. Herhangi doğru bir iş yapmadılar, yapmayacaklarda. Terör örgütünün amacı milleti bu devlete düşman etmektir" diye konuştu.
ARTIK BÖLGEMİZDE HUZUR VAR, GÜVEN VAR
Şehit Rıfat Güngör'ün yeğeni Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör; "O günü unutmamak için, o terör örgütüne bir tokat atmak için bugün buradayız. Tekrar o acı olayı yaşatmak ve o şehitlerimizi anmak için burada bulunmaktayız. Terör örgütü PKK o yıllardaki çoluk çocuk demeden katliamlarını bir kez daha burada halkın önünde gerçekleştirdi. Çoluk çocuk demeden, yaşlı genç demeden bütün aileleri katlettiler. Amcam 80 yaşındaydı. Evin içinde canlı atıp yaktılar. Terör örgütünü lanetliyoruz. Kınıyoruz. Bunu bilsinler ki hiçbir zaman emellerine ulaşmayacaklardır. Türkiye Cumhuriyetti devletimiz güçlüdür. Güçlü bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın bu terörle mücadele konusunda kararlı olduklarını bir kez daha dünyaya göstermiş bulunmaktayız. Artık terör örgütü eskisi gibi katliamlara yapmaya fırsat bulamıyor. Artık görüldükleri yerde vuruluyorlar. Terör örgütü mutlaka bitecektir. Artık bölgemizde huzur var, güven var terörle mücadelemizde kanımızın son damlasına kadar devam edeceğiz" dedi.
PKK KÜRTLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"
Güneyce Muhtarı Mehmet Güngör, "PKK terör örgütü tarafından 33 yıl önce amcamın evini basarak kadın, yaşlı çocuk demeden 12 kişiyi katletti. Amcam 80 yaşında 2 yengem hamile iken katledildi. Amcamın evini yaktılar. Amcamı içeriye atarak diri diri yaktılar. PKK terör örgütü Kürdistan adına bütün halkı kullanıyor ama maalesef öyle değil. PKK'nın kiminle iş yaptığı bellidir. Amerika ve İsrail ile bu işi yapıyor. Bu PKK terör örgütü Kürtlerin en büyük düşmanıdır. PKK'yı lanetliyoruz, kınıyoruz. Biz o zaman korucu değildik ama onlar bizim akrabalarımızı öldürdü." ifadelerini kullandı.
Güngör, "Sadece millet bizden korksun diye yapıldı. Biz hayatta onlara teslim olmayız. Kıyamete kadar da bizi bitiremez. Biz Kürdüyle Türküyle büyük bir aileyiz. Biz PKK'dan korkmuyoruz. Bütün şehitlerimizi kıyamete kadar unutmayacağız. O günden bugüne 33 yıldır her sene buraya gelip bayrağımızı şehitlerimizi unutmamak için olay yerine asıyoruz" dedi.
KATLİAMDAN YARALI KURTULDU
Güneyce katliamından yaralı kurtulan Fettah Güngör, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bizler kendi köyümüzde kendi toprağımızda yaşarken, kalleş terör örgütüne yardım ve yataklık etmeyi ret ettiğimiz için örgütün bir gece baskınında annem, ablam, biri kız biri erkek olmak üzere iki kardeşimi ve yakın ailemden 12 kişiyi katlettiler. Evlerimizi ateşe verip yaktılar. Dedem Rıfat Güngör'ü diri diri ateşin içine atarak katlettiler. 84 yaşındaki dedemin diri diri ateşe atılmasına gözlerimle şahit oldum. Ömrüm yettiğince, nefes aldığım son ana kadar PKK terör örgütünün bu vahşetti gözlerimin önünden gitmeyecektir."
Bu örgütün Kürtlerle bir alakası yoktur. Bunların Kürtlere verdikleri zarar kadar, kimseye zarar vermemiştir. Bunlar ülkemizi içeriden karıştırmak isteyen düşman güçlerinin taşeronluğunu üstlenmiş bir örgütten başka bir şey değildir. Bunların derdi Kürtleri devletine karşı kışkırtıp iç karışıklık çıkarmak. Günahsız bebekleri, kadınları, yaşlıları öldürmek hiç bir dinin kitabında yazmaz. PKK'nın derdi Kürtler olsaydı, Kürt kökenli vatandaşları katletmez, yerinden yurdundan etmezdi. Binlerce yıldır bu coğrafyada Türk-Kürt-Arap-Çerkez-Laz hep birlikte yaşamaktadır. Bizler de vatanımız ve bayrağımız için her an ölüme seve seve koşarak gidecek insanlarız. Allah Devletimize bayrağımıza zeval vermesin. Allah milletimizin birliğini daim etsin"