PKK'nın kalleş saldırısı sonucu ailesini kaybetmişti! Acı olayın her yıldönümünde bunu yapıyor

Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden, Güneyce köyüne gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor. Saldırı olduğu gün evde olmadığını belirten Güngör, şunları söyledi: "Ailecek, Güneyce köyü Berma mezrasında oturuyorduk. Başlarında PKK'lı Şemdin Sakık'ın olduğu grup, gelip baskın düzenledi. Ailemizden 12 kişiyi katletti. Babam, annem, eşim, yengem, yeğenlerim, çoluk çocuk demeden 12 kişiyi katlettiler. İçlerinde 2 hamile kadın vardı. 1987 yılında şimdiye kadar 33 yıl geçti. Ben her yıl dönümünde buraya gelip bu kapıya bu bayrağı asıyorum ve şehit olanları anıyorum. Bu bayrağı buraya asarak çoluk çocuğumuza da bir ders vermeyi amaçlıyoruz. Biz her zaman terör örgütünü lanetliyoruz. 33 yıl değil 50 yılda geçse ömrüm olduğu sürece her yıl buraya gelip bu bayrağı buraya asacağım. Çünkü biz bu bayrağın altında, bu devletin içinde yaşıyoruz. Bu bayrağa bu devlete ihanet etmemek için, tek başımıza da olsak mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü bu bayrağın sahibi biziz. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bu devlet hepimizin devleti" dedi.