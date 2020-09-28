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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 'da!

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'deki gerilim sonrası 'ı ziyaret etti. Pompeo ilk olarak mevkidaşı Dendias ile görüştü. Pompeo, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Öte yandan bir grup bu akşam Selanik'ta Pompeo'ya tepki göstermek için bir araya gelecek.

Giriş Tarihi: 28.9.2020 11:53 Son Güncelleme: 28.9.2020 11:54 ABONE OL
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Pompeo, Yunanistan programının ilk durağı olan Selanik kentinde, mevkidaşı Dendias ile savunma, enerji iş birliği ve 'deki gelişmeleri görüştü.asın açıklaması yapacak.

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da!

Ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında anlaşma imzalanması bekleniyor. Diğer yandan Pompeo'nun ziyaretine tepki amacıyla bu akşam Selanik'te protesto düzenlenecek.

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da!

Bu kentteki temaslarının ardından Girit Adası'nda Başbakan Kiryakos Miçotakis ile akşam yemeğinde bir araya gelecek Pompeo, yarın sabah Girit'teki Suda Donanma Üssü'nü ziyaret ederek Miçotakis ile ortak b

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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da!
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