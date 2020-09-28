Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 28 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

İşte, Türkiye'de 28 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 28 Eylül koronavirüs rakamları açıklandı. Bakan Koca'dan mücadele mesajı | Video

28 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Koca, 28 Eylül tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 115 bin 523 olurken, bin 412 yeni tanı konuldu. Bugün koronavirüsten 65 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 422 kişi ise iyileşti.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 115523

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1412

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 65

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1422

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs verilerini açıkladı:

Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım.

DÜNKÜ VERİLER

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 119 kişiye korona virüs testi yapıldı, bin 467 kişiye virüs tanısı konuldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 101 bin 119 kişiye test yapıldı, bin 467 kişide korona virüs tespit edildi. 68 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bin 116 kişinin tedavisi tamamlandı. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün bin 583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim" ifadelerini kullandı.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 101 119

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1467

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 68

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1116