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Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek

Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından, bugün açıklanan yeni ekonomi paketi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Programın detaylarının yer aldığı bir video paylaşan Albayrak: "2021-2023 dönemini açıkladığımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.9.2020 20:52 Son Güncelleme: 29.9.2020 21:34 ABONE OL
Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021- 2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı tanıttı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021- 2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


Albayrak'ın paylaşımında, Yeni Ekonomi Programı'nın tanıtım videosu da yer aldı. Videoda, 2021- 2023 dönemlerindeki; büyüme, enflasyon, cari denge, kamu maliyesi/bütçe, istihdam ve finansal istikrar hedefleri grafikler üzerinden anlatıldı.

Bakan Albayrak'tan grafikli paylaşım "İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek" | Video

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Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek
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