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Bakan : çekilmedikçe sorun çözülmez

Dışişleri Bakanı : "Bu sorunun tek bir çözümü var; , topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez."

AA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 13:19 Son Güncelleme: 29.9.2020 13:35 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan çekilmedikçe sorun çözülmez

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu'nun, Ermenistan ordusunun saldırıları karşısında Ankara'nın, Azerbaycan'a olan desteğinin altını çizdiği ifade edildi.

"BU SORUNUN TEK BİR ÇÖZÜMÜ VAR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında "Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez. Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz" dedi.

KURTULMUŞ'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada "Önünde sonunda Azerbaycan halkı davasını kazancak ve bütün hak ettikleri topraklar yeniden Azerbaycan'a ait olarak tescillenecektir. Bu vesileyle tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan çekilmedikçe sorun çözülmez
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