Cevdet Yılmaz: KOVİD 19 Kılıçdaroğlu'nun dönemine denk gelseydi sağlık altyapısı çökerdi

Kovit 19'a yakalanan ve evinde tedavi gören AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin en başarılı ülkelerden birisi olduğunu belirterek, "En gelişmiş dediğimiz ülkeler dahil bu süreçte çok kötü bir sınav verdi. Salgın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde Türkiye'ye gelmesi durumunda sağlık altyapısı çökebilirdi" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMLİNİN FAYDASI

Yılmaz, Türkiye'nin koronavirüs ile geldiği noktayı bir grup gazeteciye değerlendirdi. Yılmaz, AK Parti iktidarı döneminde hastane sayılarını artırdıklarını kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık personeli sayısını 400 binden 1 milyona kadar çıkardık. Kamu-özel işbirliğinde yapılan projelerin ne kadar önemli olduğunu da anladık. Sağlık altyapımız kendisini kanıtladı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi salgın döneminde hızlı karar verilmesini sağladı. Sistemin hızlı karar alma ve uygulama özelliğini de bu süreçte test etmiş olduk. Bu yeni sistem gerçekten başarıyla çıktı. En gelişmiş dediğimiz ülkeler dahil bu süreçte çok kötü bir sınav verdi. Türkiye, bilim ve pandemi kurullarıyla kararlar aldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın performansıyla iyi bir kriz yönetimi gerçekleştirdi."

SALGIN KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE OLSAYDI...

"Salgın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde Türkiye'ye gelseydi sağlık altyapısı çökebilirdi "diyen Yılmaz "Sosyal güvenlik altyapımız olmadığı için ciddi sosyal huzursuzluklar doğardı. Toplumda kırılgan gruplar ciddi sorunlar yaşardı. Türkiye, 18 yıldır emeğinin ve birikiminin karşılığını almış oldu. Soysal güvenlik kurumlarını iyileştirmemizin ve tüm toplumu kucaklayan bir altyapı kurmuş olmamızın faydasını gördük" şeklinde konuştu.

TOPYEKUN KÜRESEL DAYANIŞMA

Koronavirüsle mücadelede topyekun ve küresel bir dayanışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yılmaz, " Şu anda 'aşı milliyetçiliği' denen bir tartışma var. Bazı ülkeler aşıyı bulup, kendi vatandaşları için kullanmayı planlıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Türkiye, hiçbir zaman bunu tasvip etmedi. 150'den fazla ülkeye destek verdik. Bu da korona diplomasisi anlamında önemli bir adım oldu" değerlendirmesinde bulundu.