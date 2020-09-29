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'un yöneticiliğinden aldığı hapis cezasının onanması istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Birinci Daire Başkanı hakkındaki 10 yıl hapis cezasının onanması istemli tebliğnameyi temyiz incelemesine bakacak gönderdi.

AA
Giriş Tarihi: 29.9.2020 14:02 ABONE OL
İbrahim Okur'un FETÖ yöneticiliğinden aldığı hapis cezasının onanması istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliğinden verilen hapis cezasının onaması talep edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesince "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, 10 yıl hapis cezası verilen Okur hakkındaki kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına geldi.

Başsavcılık, dosyayla ilgili tebliğname hazırlayarak Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderdi. Tebliğnamede, sanık Okur'un hapis cezasının onanması istendi. Dosyayla ilgili son kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek.

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İbrahim Okur'un FETÖ yöneticiliğinden aldığı hapis cezasının onanması istendi
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