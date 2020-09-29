Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

'da terör örgütü 'a operasyon

'da, terör örgütü 'a yönelik yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 06:12 Son Güncelleme: 30.9.2020 06:12 ABONE OL
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 13 örgüt üyesini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA