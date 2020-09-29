Pençe Harekatı’ndan acı haber: 1 şehit

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan bombanın patlaması sonucu Uzman Çavuş Serdar Temelli şehit oldu. Şehidin acı haberi, Mardin'in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Bekar olan şehidin babaevine Türk bayrağı asılırken, babası Ahmet ve annesi Adile Temelli'yi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehit Temelli'nin cenazesi bugün Bozbayır Mahallesi'ne getirilerek, törenle toprağa verilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Serdar Temelli için taziye mesajı yayımladı.