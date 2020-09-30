Osman Kavala ve Henri Barkey’e müebbet hapis istendi

ABD'lifinans spekülatörü George Soros'un bir dönem Türkiye şubesi olarak çalışan işadamı Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Kavala ile birlikte eski CIA danışmanı Henri Barkey de "şüpheli" olarak yer aldı. Savcılık, Kavala ve Barkey hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "casusluk" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezaları verilmesini istedi.