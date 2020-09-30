SON DAKİKA HABERİ! 30 Eylül Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 30 Eylül Çarşamba Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Dünya üzerindeki diğer tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de etkili olan corona virüse ilişkin son dakika haberleri ajanslara gelmeye devam ediyor. İlk vakası 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilen pandemiye ilişkin ilk günden bu zamana kadar günlük tablo olarak coronavirüs ölü ve vaka sayıları ile ilgili Sağlık Bakanlığı uzmanları tarafından elde edilen verileri vatandaşlarımıza duyurmaya devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 30 Eylül 2020 Çarşamba günlük tablosu verilerini Twitter üzerinden paylaşması bekleniyor. Bu bağlamda 30 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusunun cevabı araştırılmaya yoğun şekilde devam ediliyor. Peki, 30 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

30 EYLÜL TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı verileriyle Bakan Koca tarafından açıklanacak 30 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye corona virüsü son durum tablosu ve Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları şöyle;