SON DAKİKA HABERİ! 30 Eylül Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 30 Eylül Çarşamba Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Dünya üzerindeki diğer tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de etkili olan corona virüse ilişkin son dakika haberleri ajanslara gelmeye devam ediyor. İlk vakası 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilen pandemiye ilişkin ilk günden bu zamana kadar günlük tablo olarak coronavirüs ölü ve vaka sayıları ile ilgili Sağlık Bakanlığı uzmanları tarafından elde edilen verileri vatandaşlarımıza duyurmaya devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 30 Eylül 2020 Çarşamba günlük tablosu verilerini Twitter üzerinden paylaşması bekleniyor. Bu bağlamda 30 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? sorusunun cevabı araştırılmaya yoğun şekilde devam ediliyor. Peki, 30 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanlığı verileriyle Bakan Koca tarafından açıklanacak 30 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye corona virüsü son durum tablosu ve Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin.
Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım.
Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim.
Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün.