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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Meral Akşener'in, Koray Aydın planı vekilleri harekete geçirdi...

Son dakika: İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! 'in, planı vekilleri harekete geçirdi...

Son dakika haberi: İYİ Parti'de kazan kaynıyor. 2.Olağan Kurultay sonrası ortaya çıkan, 'Seçilmeyecekler Listesi' sonrası 20 vekil isyan bayrağını açtı. Listeyi hazırlattığı iddia edilen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 'a Başkanlık Divanı'nda görev verilmemesini isteyen vekiller Genel Başkan ile görüşmüştü. Akşener yarın A Takımı'nı belirleyecek, Aydın'ın TBMM Grup Yönetimi için aday gösterilebileceği belirtiliyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde İYİ Partili vekillerin seçimi boykot etmeyi planladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.9.2020 08:41 Son Güncelleme: 30.9.2020 09:05 ABONE OL
Son dakika: İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Meral Akşener'in, Koray Aydın planı vekilleri harekete geçirdi...

İYİ Parti'de, 'oy verilmeyecekler' listesiyle tartışma yaratan 2. Olağan Kurultay'ın ardından gözler yeni Başkanlık Divanı'na ve Meclis Grubu Yönetimi'ne çevrildi.

Son dakika: İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Meral Akşener'in, Koray Aydın planı vekilleri harekete geçirdi...

Listeye tepki gösteren bir grup milletvekilinin Teşkilat Başkanı 'a yeni divanda görev verilmemesini istediği İYİ Parti Genel Başkanı , yarın A Takımını belirleyecek.

Son dakika: İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Meral Akşener'in, Koray Aydın planı vekilleri harekete geçirdi...

Aydın'ın TBMM Grup Yönetimi için aday gösterilebileceği belirtiliyor. Aydın'a görev verilmemesini isteyen milletvekilleri ise kritik seçim öncesinde bugün Ankara'da bir araya gelecek.

Son dakika: İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Meral Akşener'in, Koray Aydın planı vekilleri harekete geçirdi...

Vekillerin tartışma başlıkları arasında Meclis'teki oylamayı boykot etme seçeneğinin olduğu öne sürüldü.

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Son dakika: İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Meral Akşener'in, Koray Aydın planı vekilleri harekete geçirdi...
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