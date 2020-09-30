Suç örgütü liderlerine flaş operasyon! 31 kişi gözaltında

İstanbul Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde bir suç çetesinin halk ve esnafa korku salarak hâkimiyet kurmaya çalıştığı ve böylece haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Bunun için iş yerlerini kurşunlayan çete, korkuttukları kişilere zorla çek-senet imzalattığı ve esnafı tehdit ettiklerinden kaynaklı suç çetesinden korkan esnaf adli makamlara müracaat edemedi.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİNE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu suç çetesine/örgütüne operasyon yaptı.

Silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve bölgede sürekli birbiriyle çatışma halinde olan iki suç örgütü lideri şüpheliler Kadir Y. ve Veli Ş. yakalanması için harekete geçirildi.

31 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saat 05.30 sularında Sancaktepe, Çekmeköy, Ataşehir, Tuzla ve Silivri ilçelerindeki 52 adrese baskın yapıldı. Bununla birlikte Çorum, Muğla ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda toplam 31 şüpheli yakalandı.

12 RUHSATSIZ SİLAH YEDİ KURUSIKI TABANCA

İşyeri, ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 550 değişik çaplarda dolu fişek, 28 dolu kartuş ele geçirildi

13 BİN 538 LİRA 240 KURUŞ PARA ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca bir tabanca susturucu aparatı, bir lazer aparatı, bir seyyar dipçik, bir polis rozeti ve kelepçe, iki balistik yelek, 102 gr. narkotik madde ve 13 bin 538 lira 240 kuruş değerinde 27 adet farklı şahsa ait çek-senet ele geçirildi.

6 ilde operasyon: 10 gözaltı