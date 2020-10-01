AB’den Türkiye’ye 393 milyon euro destek

"Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı" (FRIT) kapsamında Türkiye ile AB arasında anlaşma sağlandı. Destek için ödenmesi öngörülen 6 milyar euro'luk paketin 393 milyon euro'luk kısmının imzaları atıldı. AB Türkiye Delegasyonluğunda yapılan imza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Makamı FRIT Ofisi Baş Koordinatörü Halil Afşarata, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile AB ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu katıldı. Afşarata, "FRIT fonlarının neredeyse yüzde 90'ı imza altına alındı" dedi.