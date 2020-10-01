Burası Türkiye değil Avrupa Birliği

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Federal Meclis'te yapılan konuşmasının bir bölümünü Türkiye siyasetine ayırdı. Türkiye ile ilişkilerin çok yönlü olduğunu söyleyen Merkel, NATO müttefiki Türkiye'nin mülteci krizi konusunda büyük bir başarı gösterdiğini söyledi. Belki de dünyada en çok mültecinin Türkiye'de yaşadığını kaydeden Merkel, "Türkiye'de 4 milyondan fazla mülteci yaşıyor" dedi. Merkel, "Son günlerde mültecilere karşı tutumla ilgili olarak korkunç fotoğraflar gördük. Ve bunu özellikle vurgulamak istiyorum ki bu fotoğraflar Türkiye'den değil, Midilli'den. Yani Avrupa Birliği'ne üye bir ülkeden" diye konuştu. Merkel aynı zamanda çok kısa olarak Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki krize de değindi. Merkel'in kürsüdeki konuşmasında Doğu Akdeniz'deki krizi anlatması, ancak Fransa'nın rolüne değinmemesi ise hükümet ortağı SPD'nin Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich'i isyan ettirdi. Mützenich, "Kriz, Avrupa ülkeleri tarafından körükleniyor" dedi ve doğrudan Fransa'yı işaret etti. Mützenich, "Arabuluculuk yapacaksanız, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a neden Yunanistan'a savaş uçağı sattığını sormalısınız" diye konuştu. Mützenich, söylenenle yapılanın birbirine uymadığını belirtti ve, "Uluslararası siyasette cesaret de gerekir" diye konuştu. Merkel'in Mützenich konuştuğu sırada başımı önüne eğip dudaklarını bükmesi dikkat çekti.