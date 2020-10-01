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Genel Kurulu açılışına katılmadı!

Son dakika bilgisine göre milletvekilleri Genel Kurulunun açılışına katılmadı. HDP Grubu Eş Başkanları ve Mithat Sancar eşliğinde TBMM’de oturma eylemi düzenlendi. Bir grup HDP'li terör örgütü PKK'nın güdümünde hareket edip Kobani olaylarının fitilini ateşledikleri için geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 15:04 ABONE OL
HDP TBMM Genel Kurulu açılışına katılmadı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışı töreni bugün gerçekleşiyor. Meclis'teki partilerin hazır bulunduğu Meclis açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan Genel Kurul'da milletvekillerine hitap etti.

Öte yandan terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymamakta direnen HDP, meclis açılışında da yine provokatif bir eylemde bulundu. HDP'liler 'Milletin Meclisi'nin açılışına katılmadı.

BAHÇEYE OTURDULAR

Katılmamakla kalmayan HDP'liler Meclis bahçesinde oturma eylemi gerçekleştirdi. HDP'liler, TBMM Genel Kurulu'na katılmayarak Meclis bahçesinde oturma eylemi başlattı.

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HDP TBMM Genel Kurulu açılışına katılmadı!
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