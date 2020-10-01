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İletişim Başkanı : Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek

İletişim Başkanı , Twitter hesabından yürürlüğü giren ile ilgili 'hayırlı olsun' paylaşımında bulundu. Altun, Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek." dedi.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 20:00 ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yürürlüğü giren Sosyal Medya Yasası ile ilgili paylaşımda bulundu.

"SOSYAL MEDYA YASASI HAYIRLI OLSUN"

Fahrettin Altun paylaşımında, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası hayırlı olsun. Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak" ifadelerine yer verdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek
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