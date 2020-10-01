İnsan kaçakçılarına operasyon! 14 günde 37 şahıs yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 gün içerisinde göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik bir çalışma yaptı. İstanbul'daki 18 ikamette konuyla alakalı operasyon yapıldı.

İNSAN KAÇAKÇILARI YAKALANDI

Bu operasyonda yasadışı yollarla Afganistan, Bangladeş, Irak, Pakistan ve Suriye gibi farklı ülkelerden Türkiye'ye göçmenler getiren insan kaçakçısı 37 şüpheli yakalandı. 240 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

16 MİNİBÜS VE ŞİŞME BOT ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda 16 minibüs, yedi şişme bot, 10 kürek, beş adet pompa ele geçirildi. Şüphelilerin üst aramasında toplamda 16 bin 835 lira, bin 250 Dolar, bin 625 Euro çıktı. Ayrıca dijital materyal de ele geçirildi.

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 27'si tutuklandı, beş kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı. Bir kişi adli makamlarca serbest bırakılırken dört şüphelinin işlemlerine devam ediliyor.



Olacak şey değil! Otobüs şoförü karantina yerine iş başında yakalandı