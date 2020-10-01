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Sahaya paraşütlü meşale atmışlardı... Gözaltına alındılar...

Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya "Paraşütlü Meşale" atılması olayı ve sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlarla ilgili toplam yedi şüpheli gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 1.10.2020 07:49 Son Güncelleme: 1.10.2020 08:06 ABONE OL
Sahaya paraşütlü meşale atmışlardı... Gözaltına alındılar...

Süper Lig'in üçüncü haftasında Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Türk Telekom Stadı'nın dışından atılan ve sahaya düşerek karşılaşmanın durmasına yol açan "Paraşütlü Meşale" nedeniyle ve sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle Galatasaray taraftarı oldukları iddia edilen toplamda yedi kişi gözaltına alındı.

İstanbul Polisi'nin stadın çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu Spor Şube Polisleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayın ardından maçın hakemi Ali Palabıyık karşılaşmayı durdurmuş, meşale sahanın dışına alındıktan sonra ise mücadele devam etmişti.

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Sahaya paraşütlü meşale atmışlardı... Gözaltına alındılar...
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