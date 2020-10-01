Son dakika: Rus muhalif siyasetçi Navalnıy: Bu suçun arkasında Putin'in olduğunu iddia ediyorum

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zehirlenme olayının arkasında olmakla suçladı.

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalnıy, zehirlenme olayına yönelik Alman medyasına röportaj verdi. Zehirlenme olayının arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bulunduğunu söyleyen Navalnıy, "Bu suçun arkasında Putin'in olduğunu iddia ediyorum ve başka alternatife sahip değilim" dedi.

Navalnıy, zehirlendiği Navichok tipi sinir gazına yönelik, "Hiç acı hissetmiyorsun ama ölmek üzere olduğunu anlıyorsun" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya döneceğini belirten Rus muhalif, "Benim görevim artık korkmayan adam olarak kalmak, korkmuyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine inmişti.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı. Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesi'nde taburcu edilmişti.

MERKEL ZİYARET ETMİŞTİ

Der Spiegel dergisinde, Başbakan Angela Merkel'in bir süre önce taburcu edilen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ı Charite Hastanesinde tedavi gördüğü süre zarfında gizlice ziyaret ettiği ifade edildi.

Navalnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkel'in hastanede kendisini ziyaret ettiğini belirterek, "Görüşme oldu ancak görüşmenin gizli olduğu söylenemez." ifadelerini kullanmıştı.