Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper’den çarpıcı sözler

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, işgalci Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışma için bir özel harekât polisinin düğününden mesaj gönderdi. Alper, Özel Harekâtçıların Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirttiği konuşmasında özel harekâtçıların kendisine yönelttiği bir soruyu da düğüne katılanlara aktardı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşılan videoda Emniyet Müdürü çok duygulu bir konuşma yaptı. Konuşmanın arka fonunda ise "Çırpınırdı Karadeniz" çalması dikkat çekti.

'SAYIN MÜDÜRÜM BİZİ NE ZAMAN KARABAĞ'A GÖNDERECEK?'

Alper şunları söyledi: "Bugün benim benim bir evladımın, bir yiğidimin, hilal bıyıklı bozkurdumun nikâhına geldim. Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurtum da 'Sayın Müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek?' diye bekliyorlar. Karabağ'ın göbeğine Türk'ün bayrağını Türk'ün sancağını dikmek üzere hazır bekliyorlar. Özel Harekât Şubesi öyle bir şubedir ki; buradaki yiğitler, buradaki aslanlar şimşek gibi çakar, sel gibi coşar, huduttan hududa yol bulup koşar, cepheden cepheye yeri geldiği zaman sorar. Tarık bin Ziyad'ın gemilerini yakıp arkasına bakmadığı gibi benim koçyiğitlerim de arkasına bakmadan sadece ve sadece kendilerine verilen hedefe korkusuzca, cesurca, yürekli bir şekilde bir aslan gibi giden hilal bıyıklı bozkurtlarım hepsini gözlerinden öpüyorum. Bu evlilik de hayırlı olsun, bu evlilikten doğacak asenalar, alperenler de bizden sonra bayrağı dalgalandıracak inşallah"