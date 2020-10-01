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'de aranan suç örgütü lideri 'da sahte kimlikle yakalandı

'de organize suç örgütü lideri olarak aranan A.D'nin (56) üzerinde sahte kimlik ile 'da gözaltına alındığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 09:59 Son Güncelleme: 1.10.2020 10:30 ABONE OL
Türkiye'de aranan suç örgütü lideri Gürcistan'da sahte kimlikle yakalandı

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Türk adli makamlarınca hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak dahil birçok suçtan arama kararı bulunan A.D. Türkiye ile Gürcistan'ın emniyetinin istihbarat paylaşımı neticesinde Batum kentinde düzenlenen operasyonda Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı.

Zanlının Türkiye'ye iade süreci başlatıldı.

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Türkiye'de aranan suç örgütü lideri Gürcistan'da sahte kimlikle yakalandı
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