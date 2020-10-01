Türkiye'de aranan suç örgütü lideri Gürcistan'da sahte kimlikle yakalandı

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Türk adli makamlarınca hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak dahil birçok suçtan arama kararı bulunan A.D. Türkiye ile Gürcistan'ın emniyetinin istihbarat paylaşımı neticesinde Batum kentinde düzenlenen operasyonda Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı.

Zanlının Türkiye'ye iade süreci başlatıldı.

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