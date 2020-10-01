Vergilerimizi sevgilisinin heykeline harcamış

CHP'liDidim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında kendisinden iş isteyen 1 çocuk annesi S.T. isimli kadına tecavüz iddiasıyla açılan soruşturma sürerken, şimdi de Atabay'ın ilçenin merkezinde yaptırdığı ve sevgilisi Elif'e benzeyen Medusa heykeli tartışma konusu oldu. Atabay'ın Yalı Caddesi Altınkum plajı önünde 2018'de törenle açtığı Medusa heykelinin, Medusa'dan çok Atabay'ın Elif adlı sevgilisine benzediği iddiası üzerine birçok vatandaş dün merak edip heykeli görmeye geldi. Kimi heykelle hatıra fotoğrafı çektirirken, kimi de belediyenin bütçesinin bu şekilde harcanmasına tepki gösterdi. İşte söyledikleri:Gözlerimize inanamadık. Gerçekten Medusa ile hiçbir alakası yok. Buna inanmak istemiyorum.Hayatımda böyle Medusa heykeli görmedim. Böyle bir şey olmamalıydı.Vatandaşların ödediği vergilerin böyle yerlere harcanması çok üzücü. Söyleyecek tek kelime bulamıyorum. Umarım ilk ve son olur.