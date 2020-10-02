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'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri basınla paylaşıldı

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği 'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen yazarı Suudi gazeteci 'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri basınla paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 19:11 ABONE OL

Kayıtlarda, Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından katledilen Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerde, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar görülüyor.

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Olayın ardından temizlik ekibinin etrafı temizlemesine rağmen polis ekiplerinin luminol incelemelerinde bazı izlerin kaldığı da görüntülere yansıdı.

Cinayet sonrası kuru temizlemeye yollanan halılardaki etiketler ve içeride boya yapan işçilerin kıyafetleri de görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde, başkonsolosluk konutunda yer alan ve arama yapılmasına izin verilmeyen, sadece su örneğinin alındığı kuyu da yer alıyor.

Konsolosluk içinde bulunan fırının detayları da görüntülerde ortaya çıktı.

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Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri basınla paylaşıldı
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