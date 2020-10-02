‘Kadına şiddete asla tahammülümüz yok’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Dördüncü Kadın Konferansı'na gönderdiği video mesajda şunları kaydetti:Pekin Deklarasyonu, kabulünden 25 yıl sonra dahi, kadın ve kız çocuklarının hakları için bir kilometre taşı olmaya devam ediyor. Deklarasyonunun yerel, bölgesel ve küresel düzeyde gözden geçirme sürecine büyük önem atfediyoruz. Türkiye olarak, son yıllarda kadının sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesi için tarihi nitelikte adımlar attık.'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' ilkesinden hareketle, kadın ve kız çocuklarının eğitimi ile kadınların işgücüne katılımını teşvik ettik. Böylece kadın işgücünü 3 milyon 926 bin kişi artırarak 10 milyon 686 bine; kadın istihdamını 2 milyon 802 bin kişi artırarak 8 milyon 924 bine çıkarttık. Yine bu dönemde kadınların işgücüne katılma oranı 6.5 puan artarak yüzde 34.4'e yükseldi.Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur.Birçok ülkede kadına yönelik şiddet eylemlerinin tırmandığına, ekonomik ve sosyal olarak kadınların omuzlarındaki yükün daha da ağırlaştığına şahitlik ettik. Böylece müessif hadiseler karşısında mağdurları koruma kapasitemizi daha da güçlendirdik. ANKARA