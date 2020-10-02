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Son dakika: Ankara'da toplu taşıma araçlarında kodu zorunlu hale getirildi

Son dakika haberi... (ABB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, kodu bulundurmalarının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 21:10 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi

Belediyeden yapılan açıklamada, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'a binen vatandaşların HES kodu bulundurmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince Kovid-19'la mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın HES kodu bulundurarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Tam Ankarakart kullanan vatandaşların en geç 16 Ekim'e kadar www.ankarakart.com.tr adresinden kartlarını kişiselleştirmeleri gerekmektedir." bilgisine yer verildi.

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Son dakika: Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi
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