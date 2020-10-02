Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Donald Trump ve eşi Melania Trump için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Dünya bu SON DAKİKA HABERİ ile çalkalanıyor! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melenia Trump’ın koronavirüs testleri pozitif çıktı!