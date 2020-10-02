Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberi... Başkan , Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı ve eşi Melania Trump için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı

Giriş Tarihi: 2.10.2020 12:56 Son Güncelleme: 2.10.2020 13:02 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Donald Trump ve eşi Melania Trump için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Dünya bu SON DAKİKA HABERİ ile çalkalanıyor! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melenia Trump’ın koronavirüs testleri pozitif çıktı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA