Terör örgütü DEAŞ'ın kökü kazınıyor

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor.

Güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul, Ankara ve Adana olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, eylül ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 152 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 38'i tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli işlemleri sürüyor.

EYLÜLDEKİ BAZI OPERASYONLAR

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı. Eylem hazırlığındaki şüpheli B.C'nin, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile irtibatlı ve Özden ile aynı operasyonda yakalanan H.C'nin oğlu olduğu öğrenildi.

Konya'da terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat elemanını "dinden çıktığı" gerekçesiyle işkenceyle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri savcılıktan serbest bırakıldı.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Zanlıların DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı eylemlerine bomba uzmanı ve iletişimden sorumlu sözde komutan yardımcısı olduğu iddia edildi.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Suriye uyruklu 2 kuzen tutuklandı.

Bursa ve Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Düzce'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının da olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

Adana, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Bursa, Düzce ve Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından düzenlenen operasyonda Özden'in oğlu Hamza Özden'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında sözde üst düzey bir yöneticinin de olduğu 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul, Ankara, Adana, Kayseri, Osmaniye, Samsun, Hatay, Bursa, Mersin ve Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 79 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ'IN SÖZDE DİYARBAKIR SORUMLUSU YAKALANDI

Diyarbakır'da hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan yakalandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde gözaltına alınan Turan'ın üzerinde ele geçirilen flaş bellekte, örgütün gerçekleştirdiği eylemler ile örgüt propagandası yapılan anlara ilişkin görüntü ve fotoğraflar ele geçirildi.

"Ninova" isimli videoda, canlı bomba saldırılarının nasıl yapıldığına ve henüz yeri belirlenemeyen bir alana drone aracılığıyla düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin görüntüler bulundu.

"Yüzyıllardır-Terkedilmiş-Bir-Vacip" isimli videoda ise ABD'nin ölü ele geçirdiğini duyurduğu DEAŞ elebaşı Ebubekir El-Bağdadi'nin camide verdiği vaaz ile örgütün eylemlerinden sonra teröristlerin sözde bayraklarıyla kutlama yaptığı anların yer aldığı tespit edildi.

Flaş bellekte ayrıca terör örgütü DEAŞ'ın sözde marşlarının da bulunduğu belirlendi. Turan'ın ifadesinde ise "Bu videoları yükleyip izlediğim doğrudur. Bu videoları izleme amacım, Suriye'de dökülen kanların 4 farklı terör örgütünce yapıldığını düşünüyorum." dediği öğrenildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN DEAŞ'LI HATAY SINIRINDA YAKALANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birlikleri, Hatay'da yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yakaladı.

Kaçaklardan Arina Y. hakkında uluslararası arama kararı olduğu, Kızıgül C'nin ise terör örgütü DEAŞ bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

- DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası

Sakarya'da, DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanıktan Walid H. 7 yıl 6 ay, Zeidan Abdulkerim Z. ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEAŞ'IN, SÖZDE TÜRKİYE EMİRİ ÖZDEN'E GÖNDERDİĞİ TALİMATLAR İTİRAFÇI İFADESİNDE

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 2 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.

İtirafçı olup etkinlik pişmanlıktan faydalanmak isteyen sanık İ.K, iddianamedeki ifadesinde, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e DEAŞ tarafından gönderilen talimatları anlattı.

İ.K, "Suriye'deki örgütün üst düzey yöneticileri Mahmut Özden'e örgüt talimatının yer aldığı, altında DEAŞ mührü bulunan yazılı talimatlar gönderiyorlardı. Bunlar gerçek olup, neler yapılması ve nelere uyulması yönünde gelen talimatlardır. Mahmut Özden'e 2019'un nisan veya mayıs aylarında yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından 'ayda bir defa eylem' yapılması yönünde DEAŞ mühürlü yazı gönderildi. Bu talimat doğrultusunda 'Yamaçlı Grubu' tarafından Adana'da bekçilere ve turistik bir otele eylem yapılması planlandı. Turistik otel basılarak oteldeki yabancı turistler rehin alınacaktı." ifadesinde bulundu.