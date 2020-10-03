Dokunulmazlığı kaldırılsın

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Komisyonda, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak, fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile ilgili hazırlık komisyonunun raporu görüşüldü. HDP'nin katılmadığı komisyon, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit'den suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verdi. Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, toplantının ardından açıklama yaparak alınan kararı duyurdu. Bozdağ, Tuma Çelik hakkındaki dosyanın görüşülerek karara bağlandığını belirterek, "Karma komisyonumuz, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının, hazırlık komisyonu raporu çerçevesinde kaldırılmasına ve dosyanın Genel Kurul'a gönderilmesine karar vermiştir. Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Karar oy çokluğu ile alındı.Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin" dedi. Bozdağ, komisyon toplantısı devam ederken, Tuma Çelik'in toplantıya katılarak sözlü savunma verdiğini aktardı. Soruları da yanıtlayan Bozdağ, TBMM Anayasa-Adalet Komisyonu'nun bir yargılama makamı olmadığına dikkat çekerek, "TBMM, esasında dokunulmazlık dosyalarında bir yargılama makamı değildir. Adli sürecin işlemesi için izin veren bir makamdır. Olaya bu açıdan bakmak lazım. Anayasa çerçevesinde karar vermiş olduk. Dosyanın esası hakkında bir karar verme konusunda bir yetkimiz yoktur" değerlendirmesinde bulundu. Komisyonun aldığı kararın, önümüzdeki hafta Meclis genel kurulundan da aynı şekilde geçmesi halinde, Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılmış olacak. Kararla birlikte Çelik'e yargı yolu da açılmış olacak.