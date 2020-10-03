Hırsızları ne alarm ne çevredekiler durdurabildi

İstanbul Ataşehir'de bir işyerine giren hırsızlar saniyeler içerisinde 170 bin liralık oto teyp ve monitör parçalarını çalıp kaçtı. Hırsızlık esnasında çalan alarma ve çevredekilerin bağırmasına aldırış etemeyen hırsızlar pes dedirtti. Onlarca güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlardan 2'si Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Şehit Cem Nuri Sokak'ta bir iş yerine gündüz vakti giren hırsızlar iş yerinde bulunan onlarca araç teyp ve navigasyon cihazlarını kamyonete yükleyip kaçtı. Çalan alarma ve çevredekilerin bağırmasına bile aldırış etmeyen hırsızların kaçtıkları anlar vatandaşların kameralarına saniye saniye yansıdı.

İş yerini kamerasını kırıp görüntü almasını engelleyen hırsızlar yan taraftaki dükkanın kamerasından kaçamadı. Hırsızların alarm çalarken hiç aldırış etmeden pişkin pişkin hırsızlığa devam ettikleri görülüyor. Dakikalar içerisinde 170 bin liralık malzemeyi kamyonete doldurdular. O anlar kameralara yansıdı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 hırsızı gözaltına aldı. Şüphelilerden Tarık D. (18)'nin ve Kazım D.'(34) nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. İki şüpheli işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.