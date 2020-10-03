Son dakika haberi: 2 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Ekim Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Yurtta ve dünyada geçtiğimiz kış aylarından itibaren etkisini gösteren ve enfekte ettiği ülkelerde pek insanın yaşamını yitirmesine sebep olan corona virüs pandemisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sonbahar aylarına girdiğimiz ve hava sıcaklıklarında düşüş yaşadığımız şu günlerde coronavirüs vaka ve ölüm sayılarında artış görülmeye başlanmıştı. Bu bağlamda salgının görülmeye başlandığı 11 Mart tarihinden itibaren günlük tablo ile coronavirüs ölü ve vaka sayılarını sosyal medya hesabı ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrası televizyon canlı yayınlarında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyurulmaya devam ediyor. 2 Ekim vaka ve ölü sayıları ile günlük son durum tablosu bilgilerini merak edilerek 2 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırmalar yapılıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı araştırmaları sonucu elde edilen 1 Ekim 2020 Perşembe Türkiye corona virüsü son durum tablosu ile Türkiye günlük vaka ve ölüm sayılarının Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Detaylar şöyle;
Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım. http://
Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım.
Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin.
Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım.
Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim.