Ataşehir’de narkotik operasyonu

Hanife AKLİMAN / SABAH

Şahsın yanındaki torba ve üstünde 7 parça halinde toplam 735,2 gram bonzai maddesi, 2.1 gram metamfetamin, 1 adet metamfetamin eritmek için kullanılan el yapımı çakmak, 4 adet metamfetamin eritmek için kullanılan cam tüp, çok sayıda ağız kısmı klipsli poşet, 2 bin 60 Türk lirası, 4 adet fişek ile 1 adet kaleşnikof fişeği ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çalışmasını genişleten Emniyet ekipleri, Emre Ş. adlı şahsın Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler mahallesindeki evinde de arama yaptı. Emre Ş'nin evinde ise 1 adet şeffaf poşete preslenmiş halde 886.1 gram gelen bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ele ele geçirildi.

Emre Ş. isimli şahıs gözaltına alınarak 02 Ekim günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.